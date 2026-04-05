Il Pisa spreca il Torino ringrazia | alla Cetilar Arena decisiva la stoccata di Adams

Il Pisa viene sconfitto in casa dal Torino con il punteggio di 1-0, in una partita combattuta e decisa da un episodio chiave. La squadra di casa ha avuto occasioni per segnare, ma non è riuscita a concretizzarle, mentre il Torino ha approfittato di un momento favorevole. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura degli ospiti, lasciando il risultato aperto per le prossime giornate.

PISA – Si chiude con una sconfitta di misura la sfida interna del Pisa, superato per 1-0 dal Torino al termine di una gara combattuta e decisa dagli episodi. La formazione guidata da Oscar Hiljemark paga a caro prezzo la mancanza di cinismo sotto porta, in particolare in avvio di ripresa, venendo punita nei minuti finali dalla rete degli ospiti, apparsi maggiormente concreti e lucidi nei momenti cruciali dell’incontro. L’approccio alla gara premia l’atteggiamento propositivo dei nerazzurri, subito proiettati nella metà campo avversaria. Tuttavia, la prima vera occasione è di marca granata al 14?, con un calcio di punizione di Gineitis bloccato da un attento Semper. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Pisa spreca, il Torino ringrazia: alla Cetilar Arena decisiva la stoccata di Adams Pisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE NewsPisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE News Il Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per... Leggi anche: Pisa-Milan, attesa per Pulisic: oggi si deciderà sulla sua presenza in alla ‘Cetilar Arena’