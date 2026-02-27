Calendario Serie A | e orari delle sfide 28ª alla 30ª giornata

Dopo la conclusione dei playoff europei, il calendario della Serie A si arricchisce di date precise per le prossime tre giornate, dalla 28ª alla 30ª. Sono stati ufficializzati gli orari delle sfide che coinvolgono diverse squadre e le rispettive date di svolgimento. La ripresa del campionato si inserisce in un momento di attesa per i tifosi, con le partite che si disputeranno nel corso delle settimane successive.

Con la ripresa della Serie A dopo la fase culminante dei playoff europei, viene ufficializzato un blocco di tre giornate che definisce in modo chiaro date e orari delle partite. il calendario 28ª-30ª giornata propone scontri importanti, derby e incroci di alta classifica, offrendo un quadro completo sugli appuntamenti delle prossime settimane. Il rientro di Keinan Davis nell’allenamento di gruppo segna una tappa significativa per l Udinese, offrendo nuove. Il Verona prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 28 febbraio. La squadra. Il Lecce si presenta all’appuntamento con il Como dopo una settimana di lavoro mirata a migliorare le fasi decisive e a. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

