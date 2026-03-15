La 29ª giornata di Serie A si svolge domenica 15 marzo 2026, con cinque partite in programma tra il pomeriggio e la sera. Le sfide coinvolgono diverse squadre del campionato e si disputano in vari stadi italiani. Gli incontri sono programmati in orari diversi, offrendo un ricco palinsesto per gli appassionati di calcio.

La 29ª giornata di Serie A si svolge domenica 15 marzo 2026 con un calendario serrato che vede cinque incontri disputarsi tra il primo pomeriggio e la sera. L’apertura è fissata alle 12:30 con lo scontro tra Hellas Verona e Genoa, mentre il cuore della giornata batte forte nel tardo pomeriggio e nella serata con gli appuntamenti principali. Il palinsesto televisivo offre una copertura completa su diverse piattaforme, garantendo l’accesso al calcio d’eccellenza. Le dinamiche territoriali italiane si riflettono in questa giornata di gare dove le squadre si affrontano per consolidare posizioni o cercare salvezza. La trasmissione dei match delle ore 18 prevede la presenza di inviati specifici come Marco Demicheli e Paolo Assogna, pronti a raccontare dal campo le sfumature tattiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: 5 sfide, orari e analisi tattica della 29ª giornata

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