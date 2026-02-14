Un incendio scoppiato a Roma ha causato gravi danni a un magazzino di Tor Sapienza, richiamando numerose squadre di vigili del fuoco sul posto. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’edificio, rendendo difficile il lavoro di spegnimento. I residenti della zona hanno assistito a un’enorme nuvola di fumo nero che si alzava dal luogo dell’incendio.

Un incendio a Roma ha impegnato per diverse ore i soccorsi nel pomeriggio di oggi, quando un vasto rogo è esploso all’interno di un magazzino nella zona di Tor Sapienza. Le fiamme hanno interessato una struttura di circa seicento metri quadri situata in via Prenestina, nella periferia est della Capitale. L’allarme è scattato poco prima delle 17, facendo scattare un massiccio intervento dei vigili del fuoco. La sala operativa del comando provinciale ha inviato sul posto più squadre e mezzi speciali per fronteggiare l’emergenza. Il deposito, utilizzato per lo stoccaggio di merci di vario tipo, è stato rapidamente avvolto dal fumo, visibile anche a distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, incendio devastante! Area completamente a fuoco: cosa succede

Un incendio devastante ha colpito l’Italia, causando una vittima e lasciando il paese sotto shock.

Fake news : quand le mensonge devient une arme de propagande Documentaire Stratégie politique - AT

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.