Serafini | serve un piano per fermare la precarietà nella scuola

Durante il corteo del primo maggio a Piazza del Plebiscito, lo Snals ha richiesto un piano di stabilizzazione per contrastare la precarietà presente nel sistema scolastico. La richiesta arriva in un momento di focus pubblico sulla condizione dei lavoratori della scuola, con l’obiettivo di ottenere interventi concreti per migliorare la stabilità occupazionale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse sigle sindacali e rappresentanti del settore.

?? Cosa sapere Lo Snals chiede un piano di stabilizzazione a Piazza del Plebiscito durante il primo maggio. La precarietà dei docenti e del personale ATA compromette la continuità didattica nazionale. Durante la manifestazione Lavoro è futuro tenutasi a Piazza del Plebiscito in occasione del primo maggio, Serafini ha denunciato la necessità di un intervento straordinario per terminare l'instabilità contrattuale che affligge il comparto educativo. Il sindacato nazionale autonomo dei lavoratori del .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serafini: serve un piano per fermare la precarietà nella scuola Notizie correlate 1° Maggio, Serafini (Snals): “La scuola è pilastro del Paese, basta precarietà strutturale”In una Piazza del Plebiscito gremita per la Festa dei Lavoratori, la voce della scuola si è levata alta e chiara. Leggi anche: 1 maggio, Serafini (Snals): "Scuola pilastro del Paese, basta precarietà strutturale" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 1 maggio, Serafini (Snals): Scuola pilastro del Paese, basta precarietà strutturale; L’Amatori Atletica Serafini compie 50 anni. Il Comune consegna una targa di riconoscimento; Amatrice, la storia di Giovannino Cortegiani: Riapro la falegnameria a 81 anni dopo il sisma; Stress e ansia sul lavoro, oltre il 70% di chi chiede aiuto ha più di 50 anni. Marta Serafini: «In Ucraina dò voce alle persone che non hanno scelto la guerra» x.com Roma scorri come un fiume Contenuto in collab @vittoria.serafini.ph #RomeIsMore - facebook.com facebook