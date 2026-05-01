1° Maggio Serafini Snals | La scuola è pilastro del Paese basta precarietà strutturale

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una Piazza del Plebiscito affollata per la Festa dei Lavoratori, un rappresentante sindacale ha affermato che la scuola rappresenta un elemento fondamentale per il Paese e ha evidenziato la necessità di eliminare le criticità legate alla precarietà strutturale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e lavoratori, con interventi dedicati alla difesa dei diritti e al miglioramento delle condizioni dell’istruzione pubblica.

In una Piazza del Plebiscito gremita per la Festa dei Lavoratori, la voce della scuola si è levata alta e chiara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Rinnovo contratto scuola, Serafini (Snals): “Soddisfatti, ma servono risorse aggiuntive contro l’inflazione galoppante” [VIDEO]L’Aran ha sottoscritto l’ipotesi di accordo economico del CCNL 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca, con la firma unanime di tutte le...

Contratto scuola 2025-27, Serafini (Snals): “L’inflazione incalza, servono risposte concrete. Non accetteremo tagli agli organici”. INTERVISTAL'11 marzo segna l'avvio ufficiale delle trattative all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2025-2027.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.