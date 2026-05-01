1° Maggio Serafini Snals | La scuola è pilastro del Paese basta precarietà strutturale
In una Piazza del Plebiscito affollata per la Festa dei Lavoratori, un rappresentante sindacale ha affermato che la scuola rappresenta un elemento fondamentale per il Paese e ha evidenziato la necessità di eliminare le criticità legate alla precarietà strutturale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e lavoratori, con interventi dedicati alla difesa dei diritti e al miglioramento delle condizioni dell’istruzione pubblica.
In una Piazza del Plebiscito gremita per la Festa dei Lavoratori, la voce della scuola si è levata alta e chiara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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