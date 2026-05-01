In occasione del primo maggio, un rappresentante sindacale ha sottolineato l'importanza della scuola come elemento centrale nella formazione e nello sviluppo del Paese. Ha aggiunto che la scuola rappresenta un presidio fondamentale per la crescita nazionale, poiché si occupa di preparare le professioni di oggi e di domani. Ha inoltre evidenziato la necessità di superare le criticità legate alla precarietà strutturale del sistema scolastico.

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "La scuola è al centro della formazione e rappresenta un presidio fondamentale per la crescita del Paese, perché forma i professionisti di oggi e quelli di domani. Il nostro comparto è complesso e articolato: comprende istruzione, università, ricerca e alta formazione artistica e musicale, accompagnando i giovani lungo tutto il percorso che va dalla scuola al mondo del lavoro. Per questo serve un impegno costante e concreto per garantire qualità, stabilità e prospettive a chi lavora nel sistema educativo". Lo afferma la segretaria generale dello Snals, Elvira Serafini, intervenendo alla Giornata del lavoro “Lavoro è futuro”, organizzata dalla Confsal in Piazza del Plebiscito, in occasione della Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 1 maggio, Serafini (Snals): "Scuola pilastro del Paese, basta precarietà strutturale"

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