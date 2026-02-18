Italiana morta su una nave da crociera | C' era Fentanyl sul sangue di Gessica

Gessica, giovane italiana di 27 anni, è morta su una nave da crociera in circostanze ancora da chiarire, dopo che nel suo sangue sono state trovate tracce di Fentanyl. Il suo decesso risale al 27 settembre 2023 e ora il giudice sta valutando se archiviare il caso o proseguire le indagini.

Morì nella nave da crociera in cui lavorava al largo di Porto Rico. L'avvocato della famiglia di Gessica Disertone si oppone all'archiviazione chiesta dalla procura di Bari che sostiene si sia trattato di un suicidio. "Presenza rilevante di fentanyl nel sangue", spiega il legale. Adesso la decisione spetta al giudice per le udienze preliminare che si è riservato sulla decisione: accogliere l'archiviazione o chiedere un supplemento di indagini., La giovane fu trovata morta impiccata nella sua stanza dalla ragazza con cui condivideva l'alloggio. Le telecamere di videosorveglianza non inquadravano la stanza della giovane ma soltanto i corridoi circostanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

