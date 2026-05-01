Oggi si svolge a Marghera, vicino Venezia, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Le tre organizzazioni sindacali hanno scelto di riunirsi in questa data per chiedere un lavoro più giusto e stabile. La presidente del Consiglio ha commentato la giornata definendola una festa di chi contribuisce quotidianamente al funzionamento del Paese. La manifestazione prosegue con comizi e cortei per sensibilizzare su temi legati al mondo del lavoro.

Al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio, che quest’anno celebrano a Marghera (Venezia), sotto lo slogan "Lavoro dignitoso. Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale». In piazza i tre segretari generali, Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri, che tornano sullo stesso palco dopo l’ultima Festa dei lavoratori che invece li aveva visti in tre città diverse. Di nuovo insieme anche se, dopo il decreto lavoro approvato dal governo proprio in vista del Primo maggio con gli incentivi per «il salario giusto», non mancano le differenze di giudizio sul provvedimento, ritenuto positivo da Cisl e Uil e criticato dalla Cgil.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Primo maggio: Cgil, Cisl e Uil in piazza per "il lavoro dignitoso". Meloni: "Festa di chi manda avanti l'Italia"

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Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com