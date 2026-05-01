Un’attivista del Movimento 5 Stelle, che ha fatto parte della regione dal 2014 al 2019, ha conseguito la laurea discutendo una tesi dedicata al Movimento e alla sua evoluzione politica. Nel suo lavoro, ha analizzato le vicende del partito e il ruolo di alcuni personaggi chiave, evidenziando come, secondo il suo punto di vista, il movimento abbia attraversato una fase di crisi e cambiamenti interni.

È stata una ’grillina’ della prima ora. Attivista, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle dal 2014 fino al 2019. Poi lo strappo con i pentastellati e la virata verso il Pd. Raffaella Sensoli, che oggi lavora all’Apt e in passato ha fatto parte dello staff dell’assessorato regionale al turismo, conosce il M5s come pochi altri a Rimini. E ha deciso di dedicare proprio al Movimento la sua tesi di laurea in scienze politiche (è iscritta all’università nel 2023), che discuterà tra qualche giorno. Il titolo della tesi dice già tutto: Dal Vaffaday al Conte 2, come l’antipolitica è diventata parte del sistema. La sua tesi è anche il racconto di chi ha vissuto da dentro il Movimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sensoli si laurea con la tesi sul M5s: "Storia di una rivoluzione fallita. E adesso comanda solo Conte"

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