Da quando le intelligenze artificiali come ChatGPT e Gemini sono diventate di uso comune, sono aumentate anche le preoccupazioni riguardo al rischio di plagio nelle tesi di laurea. Le università e le istituzioni educative stanno adottando strumenti tecnologici per verificare l’originalità dei testi, cercando di contrastare le pratiche scorrette. Questi strumenti analizzano i contenuti e confrontano le scritture con fonti online e database specifici, aiutando a individuare eventuali somiglianze sospette.

Da quando le intelligenze artificiali come ChatGPT e Gemini sono diventate di uso comune tra i giovani anche Utilizzando la tecnologia professionale di Plagio Scanner gli studenti possono individuare con sicurezza le parti a rischio nella loro tesi, correggere e rielaborare i contenuti e inviare la tesi al relatore senza paura (grazie al certificato antiplagio fornito dal sito). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di BORA PA di Pierpaolo Alfani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Intelligenza Artificiale e tesi di laurea: il rischio plagio si evita con la tecnologia.

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