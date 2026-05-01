Venerdì 1° maggio a Borgo Panni, nel comune di Senigallia, un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto. Dopo l'incidente, sono intervenuti i soccorsi e il minore è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero Icaro verso l’ospedale di Torrette. Sul posto sono arrivati anche i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

? Cosa sapere Bambino di 10 anni investito da un'auto a Borgo Panni, Senigallia, venerdì 1° maggio.. Il minore è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Icaro verso Torrette.. Un bambino di 10 anni è stato investito da un’auto nel primo pomeriggio di questo venerdì 1° maggio a Borgo Panni, a Senigallia, mentre si trovava vicino alla propria abitazione. Il brutto episodio, che ha colpito il piccolo proprio nei pressi delle mura domestiche, ha scosso la quiete del quartiere in una giornata di festa. Le dinamiche precise che hanno portato al contatto tra il veicolo e il decenne sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, impegnate a ricostruire la sequenza esatta dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, bimbo di 10 anni investito: soccorso urgente con l’elicottero

Notizie correlate

Bedollo, boscaiolo investito da un camion: soccorso in elicotteroUn violento impatto si è verificato questa mattina nella zona di Bedollo, precisamente in località Pittoi, dove un uomo di 35 anni che lavorava come...

Bosco tra Umbria e Lazio: boscaiolo gravemente ferito da un tronco, elicottero per il soccorso urgente.Un boscaiolo è stato gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi, sabato 7 febbraio 2026, in una zona boschiva al confine tra Umbria e Lazio, tra...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Annamaria Di Rita Ancri Pescara raduno nazionale Senigallia; European Spring Rally, Harley Davidson protagonista dal 30 aprile al 3 maggio 2026 a Senigallia; Raduno Harley a Senigallia: dove parcheggiare; Tre Comuni e la grande sfida di Senigallia: ecco tutte le liste e i candidati alle Comunali della provincia di Ancona.

Luca Angeloni: "La Senigallia che ho in mente è giusta, libera e innamorata." Sono Luca Angeloni, ho 62 anni, sarò in pensione dopo 43 anni di lavoro nel settore privato. Sono iscritto a Possibile, di cui sono portavoce del Comitato di Senigallia dedicato a - facebook.com facebook