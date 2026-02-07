Bosco tra Umbria e Lazio | boscaiolo gravemente ferito da un tronco elicottero per il soccorso urgente

Un boscaiolo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un tronco mentre lavorava nel bosco tra Umbria e Lazio. L’incidente è avvenuto oggi, tra le frazioni di Marmore e Pie’ di Moggio. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che hanno chiamato l’elicottero per portarlo in ospedale. La situazione resta critica.

Un boscaiolo è stato gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi, sabato 7 febbraio 2026, in una zona boschiva al confine tra Umbria e Lazio, tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio. L'uomo, impegnato in attività di taglio del legname, è stato colpito da un tronco durante le operazioni, richiedendo un intervento di soccorso complesso che ha visto l'impiego di un elicottero per il trasporto d'urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni. L'accaduto, sebbene circoscritto a una specifica area geografica, solleva nuovamente l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nel lavoro boschivo, un settore spesso caratterizzato da rischi elevati e che richiede una costante attenzione alla prevenzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina tra le frazioni di Marmore e Pie' di Moggio, al confine tra Umbria e Lazio.

