Nella mattinata di oggi, nella zona di Bedollo, in località Pittoi, un uomo di 35 anni, impegnato come boscaiolo, è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava sul luogo di lavoro. L’uomo è stato investito da un autocarro che stava effettuando una manovra. È stato necessario l’intervento dell’elicottero per il soccorso e il trasporto in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’incidente.

Un violento impatto si è verificato questa mattina nella zona di Bedollo, precisamente in località Pittoi, dove un uomo di 35 anni che lavorava come boscaiolo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un autocarro impegnato in una manovra. Il conducente del mezzo pesante, per ragioni che le autorità devono ancora chiarire, ha perso il controllo durante lo spostamento del veicolo, colpendo il lavoratore forestale. I soccorsi sono stati immediati: la vittima è stata trasportata d’urgenza tramite elicottero presso l’ospedale Santa Chiara, venendo classificata con un codice rosso a causa della gravità delle lesioni riportate. Dinamiche del sinistro e gestione dell’emergenza nel Passo Redebus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bedollo, boscaiolo investito da un camion: soccorso in elicottero

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