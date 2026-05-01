A Senigallia si è acceso un confronto tra l'Anpi e il Comune riguardo allo spostamento della celebrazione del 25 aprile. La discussione riguarda le modalità e il luogo della commemorazione, con tensioni che hanno portato a uno scontro tra le parti. La questione ha attirato l'attenzione pubblica e ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte.

? Cosa sapere ANPI e Comune di Senigallia in conflitto per lo spostamento della piazza il 25 aprile.. La polemica sul metodo democratico segue le contestazioni dell'associazione sul nuovo Ponte Garibaldi.. Il 25 aprile a Senigallia si è trasformato in una sfida di resistenza civile dopo che l’amministrazione comunale ha spostato la piazza della Liberazione, provocando tensioni e un acceso dibattito tra l’ANPI e il Sindaco. Un fazzoletto stropicciato, riposto con cura nella tasca dopo il pranzo per poi essere ripreso durante il pomeriggio, racconta la fatica di chi ha vissuto questa giornata sotto un sole che portava con sé il primo tepore del mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, 25 aprile tra polemiche e scontro ANPI-Sindaco

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