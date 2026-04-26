Ci sono le Harley 25 aprile sfrattato | il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma l?Anpi si volta durante il suo discorso

Durante la cerimonia del 25 aprile a Senigallia, il sindaco è stato contestato in piazza Roma davanti a un'assemblea molto partecipata. Tra le persone presenti, alcune hanno espresso dissenso durante il discorso, mentre l'Anpi si è voltata di fronte al suo intervento. La giornata si è svolta con momenti di tensione e manifestazioni di opinioni contrastanti, attirando l'attenzione sulla presenza di alcuni gruppi di cittadini.

SENIGALLIA Contestato il sindaco durante la cerimonia del 25 aprile, ieri mattina, in una gremita piazza Roma. Non solo lo striscione “Sindaco il 25 aprile non si sfratta. L’antifascismo è ovunque”. Stavolta, gli hanno girato le spalle nel vero senso della parola. Lui dal palco ha alzato la voce. «Solo per farmi sentire meglio» dirà poi. Il casus belli Quel trasloco forzato dal Foro Annonario, dove è in corso l’allestimento per l’arrivo delle Harley-Davidson, non è andato giù. Lì dove l’Anpi avrebbe dovuto svolgere la festa della Liberazione nel pomeriggio, che si è tenuta ugualmente ma nella vicina piazza Manni. Dal palco, di fianco a Olivetti, la presidente dell’Anpi Mabel Morri ha ricordato lo storico sindaco Zavatti dicendo che lui quello spazio non glielo avrebbe mai negato.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ci sono le Harley, 25 aprile sfrattato: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma, l?Anpi si volta durante il suo discorso Notizie correlate Anpi sfrattata dalle Harley, il vicepresidente del Senato: “Il 25 aprile si va a Senigallia”Ancona, 9 aprile 2026 – La Festa del 25 aprile a Senigallia trasloca dal Foro Annonario a piazza Ottorino Manni. Che Senigallia sarà: Confartigianato ne parla con il sindaco Massimo OlivettiSENIGALLIA – Il progetto di sistemazione del lungomare Marconi, il doppio senso di marcia sul lungomare Leonardo Da Vinci, il contenimento del costo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ci sono le Harley, 25 aprile sfrattato: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma, l’Anpi si volta durante il...; Massimo Olivetti: Quello che Dario Romano non sa…..o fa finta di non sapere; E’ finita la luna di miele con Rds. Il Summer festival lascia Senigallia; 25 aprile, la piazza volta le spalle al sindaco. Ci sono le Harley, 25 aprile sfrattato: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma, l’Anpi si volta durante il suo discorsoSENIGALLIA Contestato il sindaco durante la cerimonia del 25 aprile, ieri mattina, in una gremita piazza Roma. Non solo lo striscione Sindaco il ... msn.com Massimo Olivetti presenta La Civica: «La lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia»Il sindaco uscente prosegue con il percorso che nel 2020 lo ha portato a diventare primo cittadino: «La squadra unisce esperienza, entusiasmo e competenza» ... anconatoday.it Ci sono le Harley, 25 aprile sfrattato: il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti contestato in piazza Roma, l’Anpi si volta durante il suo discorso - facebook.com facebook Massimo Olivetti presenta "La Civica": «La lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia» x.com