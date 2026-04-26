AGI - Per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nessun partigiano che ha fatto la Resistenza "avrebbe mancato di rispetto alla storia della Brigata Ebraica che era stata al loro fianco a combattere" e chi lo ha fatto ha " sputato " sui valori della Resistenza. Eppure l' allontanamento dello spezzone della Brigata dal corteo di Milano, dopo che per due ore c'era stato uno stallo con i Pro Pal decisi a non farlo proseguire, continua a far discutere con un durissimo botta e risposta tra la Comunità ebraica di Milano e l' Anpi. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, ha accusato l' Associazione di partigiani di aver " organizzato " l'allontanamento della Brigata "perchè sin dall'inizio aveva detto 'no agli ebrei al corteo'".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 25 aprile al veleno, è scontro tra l'Anpi e la Brigata Ebraica

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