SEMIFINALE! Mosaner Constantini rimontano il Giappone e all’ultimo respiro vincono all’extra-end!

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno raggiunto le semifinali dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto a Ginevra, in Svizzera. Dopo aver affrontato il Giappone, sono riusciti a rimontare nel corso della partita, vincendo all’ultimo respiro grazie a un successo ottenuto durante l’extra-end. La sfida si è conclusa con un punteggio favorevole agli italiani, che sono così approdati alla fase successiva della competizione.

All’ultimo respiro. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno strappato il pass per le semifinali dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera. Dopo una sfida particolarmente complessa, i nostri ragazzi hanno battuto per 7-6 il Giappone all’extra end, vittoria che consentirà ai nostri portacolori di affrontare, nel tardo pomeriggio, l’Australia (inizio ore 19:00). Altro inizio in salita per gli azzurri che, esattamente come successo ieri mattina contro la Corea del Sud, subiscono una mano rubata da un punto dai parte dei nipponici. La reazione degli azzurri non è arrembante, in quanto al secondo turno i plurimedagliati olimpici preferiscono non rischiare accontentandosi soltanto di un sigillo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SEMIFINALE! Mosaner/Constantini rimontano il Giappone e all’ultimo respiro vincono all’extra-end! Notizie correlate Leggi anche: Constantini/Mosaner vincono all’ultimo respiro: “Sappiamo tirare fuori la grinta quando serve” Mosaner/Constantini cedono al Canada all’extra-end: si allontana la qualificazione diretta alla semifinaleArriva la prima sconfitta per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Constantini e Mosaner volano: Italia a punteggio pieno nel doppio misto di curling. SEMIFINALE! Mosaner/Constantini rimontano il Giappone e all’ultimo respiro vincono all’extra-end!All'ultimo respiro. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno strappato il pass per le semifinali dei Campionati Mondiali 2026 di curling misto, rassegna ... oasport.it LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, semifinale deii ... oasport.it