Constantini Mosaner vincono all’ultimo respiro | Sappiamo tirare fuori la grinta quando serve

Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono all’ultimo respiro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con determinazione e una bella dose di fortuna, hanno superato la Norvegia nel torneo di doppio misto, mantenendo le speranze di qualificazione. La partita si è decisa negli ultimi istanti, con i due italiani che hanno tirato fuori tutta la grinta per portarsi a casa la vittoria e rimanere nelle posizioni che contano nel girone.

Con le unghia, con i denti, con il cuore. Grazie ad una poderosa magia messa a referto nel finale, Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia quest'oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rimanendo nelle posizioni che contano del Round Robin valido per il torneo di misto doppio malgrado il brusco K.O subito poco prima con la Svezia. Una partita assai complessa quella disputata dagli azzurri che, spalle al muro, hanno saputo trovare la scappatoia rubando la mano all'ultimo end dimostrando ancora una volta di poter ancora difendere il titolo conquistato ai Giochi del 2022.

