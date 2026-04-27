L’Italia ha subito la prima sconfitta nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto nel curling, lasciando il match all’extra-end. Dopo aver vinto le prime partite, i giocatori italiani hanno perso contro la squadra canadese, che ha conquistato il punto decisivo negli ultimi tiri. La sconfitta complica le possibilità di ottenere la qualificazione diretta alla semifinale per la squadra azzurra.

Arriva la prima sconfitta per l’Italia nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling: a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, nel quarto turno dei nove previsti del round robin cedono all’extra end al Canada di Kadriana e Colton Lott nello scontro diretto per il primato: i nordamericani si impongono per 6-5 e restano a punteggio pieno, staccando gli azzurri, comunque soli al secondo posto a quota 3. L’ Italia vince il last stone draw e conquista il martello, ma nel primo end arriva subito una mano rubata dei canadesi, che marcano un punto. Gli azzurri si riscattano subito e passano a condurre nella seconda ripresa, siglando due punti per il 2-1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mosaner/Constantini cedono al Canada all’extra-end: si allontana la qualificazione diretta alla semifinale

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