Selfie sui binari | treni fermi per 45 minuti tra Montecchio e Vicenza

Giovedì 30 aprile, alcuni minorenni hanno scattato selfie sulla massicciata tra le stazioni di Montecchio e Montevello, causando l'interruzione temporanea del traffico ferroviario. I treni sono rimasti fermi per circa 45 minuti mentre le forze dell'ordine intervenivano per gestire la situazione. Nessun passeggero è rimasto coinvolto in incidenti o feriti durante l'episodio.

? Cosa sapere Minorenni scattano selfie sulla massicciata tra Montecchio e Montevello giovedì 30 aprile.. Il blocco della linea Milano-Venezia causa 45 minuti di fermo per i treni.. I binari della linea Milano-Venezia tra Montecchio Maggiore e Montevello Vicentino sono stati teatro di un pericoloso episodio giovedì 30 aprile, quando un gruppo di minorenni è stato scoperto a scattarsi selfie sulla massicciata, bloccando i treni per circa 45 minuti. La serata di ieri si è trasformata in un momento di forte tensione lungo il tratto ferroviario veneto. Tutto è iniziato quando il macchinista di un treno merci, procedendo lungo la tratta che collega Vicenza a Montevello Vicentino, ha avvistato dei ragazzi proprio al centro della massicciata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selfie sui binari: treni fermi per 45 minuti tra Montecchio e Vicenza Notizie correlate Leggi anche: Vicenza, ragazzini sui binari per scattare selfie: circolazione bloccata per un’ora Leggi anche: Vicenza, gruppo di ragazzini si scatta un selfie sui binari: circolazione bloccata per quasi un'ora Altri aggiornamenti Temi più discussi: Minorenni si scattano selfie sui binari, sospesa circolazione treni giovedì tra Verona e Venezia; Come liberare la cultura dalla sua bolla isolata dal mondo; Ztl, arrivano i varchi in uscita a Monti: la mappa anti-furbetti; Napoli, balneazione vietata sul lungomare Caracciolo. Ragazzini si scattano selfie sui binari: circolazione treni bloccata per quasi un’ora sulla Milano-VeneziaMinorenni sui binari della Linea ferroviaria Milano–Venezia a Montecchio Maggiore per scattarsi selfie: un macchinista ha evitato l’impatto e dato ... fanpage.it Selfie sui binari della Milano-Venezia: stop ai treni, ragazzini nei guaiUn gruppo di ragazzini si mette a farsi selfie sui binari della Milano-Venezia: scatta l'allarme, treni sospesi per quasi un'ora. veronaoggi.it Roma riunita a pranzo a Trigoria per celebrare il 1° maggio Il selfie scattato da El Shaarawy: "Che squadra" https://tinyurl.com/2rjhw2k7 - facebook.com facebook Treni Milano-Venezia sospesi a Montecchio Maggiore per 45 minuti: ragazzini si stavano facendo un selfie sui binari x.com