Vicenza ragazzini sui binari per scattare selfie | circolazione bloccata per un’ora

A Vicenza, la circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa un'ora a causa di alcuni ragazzini che si sono messi sui binari per scattare selfie. La situazione si è risolta grazie all'intervento di un macchinista che si trovava in servizio nella cabina al momento dell'incidente. Nessuno è rimasto ferito, ma i treni sono stati dirottati e il traffico ferroviario ha subito ritardi.

Quella dei selfie è una moda che sembra destinata a non morire mai. Tra le “categorie” più estreme, una che va ancora molto in voga è quella degli scatti con il rischio. In particolare quando i soggetti della foto sono ben posizionati sulle rotaie mentre un treno in piena corsa si avvicina pericolosamente. È accaduto di nuovo nel Vicentino, lungo la tratta ferroviaria che collega Milano e Venezia, quando un gruppetto di giovani si è piazzato sui binari all’altezza di Montecchio Maggiore per completare la rischiosissima sfida. Un gesto folle che ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione per quasi un’ora. L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vicenza, ragazzini sui binari per scattare selfie: circolazione bloccata per un’ora Notizie correlate Leggi anche: Vicenza, gruppo di ragazzini si scatta un selfie sui binari: circolazione bloccata per quasi un'ora Massi sui binari per far deragliare il treno proveniente da Agrigento: incastrati due ragazziniPoteva trasformarsi in una tragedia per i numerosi pendolari e viaggiatori che avevano lasciato Agrigento a bordo del treno diretto verso il... Contenuti e approfondimenti Selfie sui binari della Milano-Venezia: stop ai treni, ragazzini nei guaiUn gruppo di ragazzini si mette a farsi selfie sui binari della Milano-Venezia: scatta l'allarme, treni sospesi per quasi un'ora. veronaoggi.it Ragazzini sui binari per scattarsi selfie: treni sospesi sulla linea Milano-Venezia. Ritardi fino a 45 minutiVICENZA - Nuovi disagi sulla linea ferroviaria. Questa volta, però, a causa l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia non è stato un guasto, ma ... ilgazzettino.it