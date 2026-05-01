Vicenza gruppo di ragazzini si scatta un selfie sui binari | circolazione bloccata per quasi un' ora

Da tgcom24.mediaset.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vicenza, un gruppo di adolescenti ha scattato un selfie sui binari di una ferrovia, causando l’interruzione del traffico ferroviario per circa un’ora. La polizia è intervenuta e ha portato i giovani in commissariato. Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo i dettagli dell’accaduto e verificando le eventuali responsabilità legali. Non sono stati riportati feriti o danni materiali significativi.

Quella dei selfie è una moda che sembra destinata a non morire mai. Tra le "categorie" più estreme, una che va ancora molto in voga è quella degli scatti con il rischio. In particolare quando i soggetti della foto sono ben posizionati sulle rotaie mentre un treno in piena corsa si avvicina pericolosamente. È accaduto di nuovo nel Vicentino, lungo la tratta ferroviaria che collega Milano e Venezia, quando un gruppetto di giovani si è piazzato sui binari all'altezza di Montecchio Maggiore per completare la rischiosissima sfida. Un gesto folle che ha costretto Trenitalia a sospendere la circolazione per quasi un'ora., L'episodio si è verificato nella serata di giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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