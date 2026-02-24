Reggio Emilia donna segregata e picchiata dal compagno | arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni ha preso in custodia una donna a Reggio Emilia, dopo averla segregata e picchiata ripetutamente. La causa sembra essere una lunga serie di vessazioni e violenze domestiche, che sono state denunciate dalle vicine e portate all’attenzione delle forze dell’ordine. La donna, che ha subito maltrattamenti per mesi, ora è in un luogo sicuro, mentre l’arresto dell’uomo ha messo fine a questa situazione di paura.

Un incubo durato mesi tra violenze e soprusi. Per mesi avrebbe vissuto in una condizione di paura e sottomissione, tra aggressioni fisiche e verbali, costrizioni sessuali e umiliazioni quotidiane. È quanto emerso dall'indagine dei carabinieri di Reggio Emilia, che hanno raccolto la denuncia di una donna vittima di una relazione segnata da una forte sudditanza psicologica. Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato il compagno, un 34enne di origine marocchina residente nel Reggiano, con accuse che vanno dai maltrattamenti contro familiari e conviventi all' induzione all'uso di sostanze stupefacenti, fino alle lesioni personali.

