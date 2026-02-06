Tutte le strade di Milano chiuse venerdì 6 febbraio per le Olimpiadi | la mappa
Venerdì 6 febbraio tutte le strade di Milano sono state chiuse al traffico per le Olimpiadi. La città si prepara a vivere le prime gare e gli eventi sportivi, con le strade principali bloccate per consentire lo svolgimento delle competizioni. La chiusura temporanea riguarda diverse vie, creando disagi ai cittadini e ai pendolari che si spostano in città.
Le Olimpiadi entrano nel vivo ufficialmente da oggi, venerdì 6 febbraio. A Milano, come nelle scorse giornate, è in programma un mini blocco del traffico per dare spazio agli eventi legati alla kermesse sportiva.Tutte le strade chiuse venerdì 6 febbraioA Milano sono previste limitazioni al.
Tutte le strade di Milano chiuse lunedì 2 febbraio per le Olimpiadi: la mappa
Lunedì 2 febbraio Milano si ferma per le Olimpiadi.
Tutte le strade di Milano chiuse giovedì 5 febbraio per le Olimpiadi: la mappa
Giovedì 5 febbraio, a Milano, le strade sono tutte chiuse per le Olimpiadi.
