A che punto e dove sono le nuove case accessibili a Milano

Il progetto di edilizia sociale in Milano ha subito un rallentamento a causa di ritardi nelle approvazioni. Le nuove case a prezzo calmierato, pensate per persone con redditi bassi, sono ancora in fase di costruzione in diverse zone della città. L’obiettivo iniziale era di consegnare le prime abitazioni entro quest’anno, ma le tempistiche si sono allungate. Le imprese coinvolte continuano i lavori, mentre i residenti aspettano con ansia.

L'ex Macello, lo scalo ferroviario di Greco, il complesso residenziale in area Crescenzago. Ma anche l'ex Caserma Mameli e l'ex Trotto a San Siro: i prossimi tempi e luoghi dell'edilizia calmierata in città In parte sono stati rallentati dalle inchieste urbanistiche. Sorgeranno al posto di fabbricati demoliti o zone abbandonate, all’interno di scali ferroviari o all’incrocio fra quartieri in fase di riqualificazione: in un modo o nell’altro si aggiungeranno al panorama immobiliare milanese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nuove case a Milano a prezzi 'accessibili', appartamenti tra i 150 e i 240mila euroScopri le nuove opportunità di abitare a Milano con appartamenti tra i 150 e i 240 mila euro.

Leggi anche: Roma avrà 1040 nuove case popolari: quando verranno assegnate, dove sono e chi le riceverà

Ma che prezzo chiedono, signora mia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A che punto è la notte? (20.02.2026); La rappresentanza sindacale, fino a che punto è dumping contrattuale?; Xbox Next: a che punto è lo sviluppo? Importanti aggiornamenti da Sarah Bond; Fibra ottica, lo switch on fa bene al pil e all'occupazione: a che punto siamo?.

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa maggioranza frena sulla proposta di legge unitaria delle opposizioni, che introdurrebbe 5 mesi di congedo parentale obbligatorio per ciascun genitore ... fanpage.it

Colpa medica: a che punto è la riforma?la Società Italiana di Chirurgia Cardiaca intende contribuire attivamente al dibattito in corso e alla conseguente messa a punto del progetto di riforma della responsabilità medica, avviato dalla ... quotidianosanita.it

Completo in jersey punto Milano in viscosa,pezzo unico artigianale - facebook.com facebook