Colleferro Sulla cava di calcare San Bruno di Segni riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere Murillo Giuseppe Mollica

Questa mattina il presidente del Comitato di Quartiere “Murillo”, Giuseppe Mollica, ha scritto alla nostra redazione per denunciare problemi legati alla cava di calcare San Bruno di Segni, a Colleferro. Nella lettera, Mollica segnala che ci sono preoccupazioni crescenti tra i residenti sulla gestione dell’area e sui possibili rischi ambientali. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità locali sono chiamate a intervenire per fare chiarezza.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci in redazione a firma del Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo” di L'articolo Colleferro. Sulla cava di calcare San Bruno di Segni, riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo” Giuseppe Mollica Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Sulla cava di calcare San Bruno di Segni, riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo” Giuseppe Mollica Approfondimenti su San Bruno di Segni Colleferro. Sulla cava di calcare San Bruno di Segni, riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo” Dario Pier’Antoni Il Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo”, Dario Pier’Antoni, ha scritto una lettera per denunciare i problemi legati alla cava di calcare San Bruno di Segni. Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico Nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, è stata rinnovata la direzione per il 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Bruno di Segni Argomenti discussi: Colleferro. Sulla cava di calcare San Bruno di Segni, riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere Murillo Dario Pier’Antoni; Colleferro. Progetto Incontro con l’autore. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti L’Equazione Perfetta al Teatro Vittorio Veneto; Colleferro Sulla cava di calcare San Bruno di Segni riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere Murillo Dario Pier’Antoni. Incidente sull'A1: coda di 9 chilometri tra Colleferro e la diramazione Roma SudTraffico e disagi per chi viaggia anche in direzione opposta, verso Napoli, ci sono 4 chilometri di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone ... roma.corriere.it Incidente sulla A1, otto chilometri di coda tra Colleferro e Roma SudMattinata difficile per gli automobilisti diretti a Roma: un incidente sulla A1 Milano-Napoli ha provocato fino a otto chilometri di coda nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la ... rainews.it Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com Serra San Bruno torna alla vittoria battendo il fanalino di coda Maropati. Blitz esterno del Pernocari vittorioso sul campo dell’Atletico Vena che mantiene la sua zona play off facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.