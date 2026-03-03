Stasera a letto tardi al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The Jackal

Stasera su Rai 2 va in onda il nuovo show con i The Jackal, un collettivo partenopeo noto per i loro contenuti comici. Al loro fianco ci sono alcuni bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, che partecipano alla trasmissione. La trasmissione prevede gag, sketch e momenti di intrattenimento con un cast composto da adulti e bambini.

Debutta questa sera, martedì 3 marzo, Stasera a letto tardi, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time realizzato insieme a Endemol Shine Italy e ispirato al format Those crazy little ones. Al timone, per la prima volta riuniti nella conduzione di uno show televisivo, i The Jackal, il collettivo costituito da Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci). A fare da spalla ai conduttori, con il loro approccio spontaneo e privo di filtri, un gruppo di bambini. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Il programma si divide in momenti in studio e incursioni registrate con telecamere nascoste. In queste sequenze, i bambini, ignari di essere ripresi, vengono coinvolti in situazioni costruite dai The Jackal.