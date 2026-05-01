Secam offerta da 2 milioni per chiudere la crisi da 9,4 milioni

Secam ha ricevuto un'offerta di 2 milioni di euro da BIM per tentare di risolvere la crisi finanziaria, che riguarda un debito di 9,4 milioni di euro. L'assemblea di Sondrio, prevista per discutere la situazione, è stata rinviata al 5 maggio a causa dell'insolvenza della multiutility. La proposta di acquisto è stata presentata come possibile soluzione alla situazione debitoria.

? Cosa sapere BIM propone 2 milioni di euro a Secam per coprire un debito di 9,4 milioni.. L'assemblea di Sondrio è rimandata al 5 maggio per gestire l'insolvenza della multiutility.. Il rinvio dell’assemblea dei soci di Secam, deciso giovedì 30 aprile a Sondrio, apre una corsa contro il tempo per gestire un debito di 9,4 milioni di euro che mette a rischio la stabilità della multiutility provinciale. La tensione è salita vertiginosamente nelle ore che precedevano l’incontro plenario, quando la consapevolezza dell’impossibilità di onorare i piani di rientro precedentemente concordati ha scatenato un allarme tra le istituzioni locali. Il nodo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Secam, offerta da 2 milioni per chiudere la crisi da 9,4 milioni Notizie correlate 90 milioni per Kenan Yildiz, offerta da capogiro: la Juve traballadi Alessio LentoUn colpo di mercato che potrebbe scuotere il calcio europeo: il Real Madrid, che potrebbe pensare ad una cessione di Vinicius,... Napoli, non perde tempo: offerta da 38 milioni al BayerGiovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando in due direttive diverse, ma rivolte verso il medesimo fine: migliorare la squadra. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Secam, allarme debiti: rinviata l’assemblea. È corsa contro il tempo; Secam: assemblea rinviata per risolvere il nodo debiti mutui idrici. Servono subito 2 milioni. Juventus, Tether fa sul serio: pronta una nuova offerta da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVOLa notizia più importante del momento è l’offerta presentata da Tether al consiglio di amministrazione di Exor per rilevare il 65,4% delle azioni della Juventus in mano alla controllante degli Agnelli ... calciomercato.it