Napoli non perde tempo | offerta da 38 milioni al Bayer

Il Napoli ha fatto un'offerta da 38 milioni di euro al Bayer per un giocatore. Il direttore sportivo della squadra sta coordinando le trattative con più obiettivi, ma tutti finalizzati a rafforzare la rosa. La società sta cercando di accelerare le operazioni per arrivare a una decisione in tempi rapidi. Le trattative sono in corso e nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando in due direttive diverse, ma rivolte verso il medesimo fine: migliorare la squadra. Il suo team, da un lato vuole ringiovanire la rosa, dall’altro alleggerire gli stipendi; senza rinunciare ai giocatori. In questo contesto, si inserisce perfettamente un’indiscrezione, proveniente dalla Germania. Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, il binocolo del Napoli sarebbe caduto su Enrest Poku. Il team, non si sarebbe limitato a sondare il territorio, ma sarebbe andato ben oltre, facendo, già, un’offerta per l’esterno offensivo del Bayer Leverkusen. Ecco, quanto trapelato:” Un nuovo ‘game-changer’ da 35 kmh ha scatenato una guerra di offerte! Il Napoli ha offerto 38 milioni di euro per Ernest Poku, mentre la Juventus ha inviato osservatori a ogni partita”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al VeronaNapoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al Verona"> Il Napoli accelera con decisione sul mercato offensivo ed entra con forza nella...

Napoli, offerta da 30 milioni per AllanIl Napoli continua a seguire con attenzione il mercato estero, in particolare quello brasiliano, da cui in passato sono arrivati giocatori molto...

NAPOLI–CHELSEA gol e highlights | UEFA Champions League

Temi più discussi: Il Napoli perde 2-1 a Bergamo: soffre troppo i palloni alti. Impossibile non parlare dell'arbitro Chiffi Gioca un'ottima partita per un'ora: va in vantaggio, poi subisce la rimonta. Prima un rigore revocato e poi, soprattutto, il gol del raddoppio annullato. Resta a più q; Dopo Genova qualcosa è cambiato. Il Napoli perde a Bergamo: rigore assegnato e revocato e gol annullato inspiegabilmente; Atalanta-Napoli 2-1, pagelle: Zalewski domina, Beukema non basta; Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Samardzic (7) decisivo, Pasalic (7) omnipresente, Allison (5,5) in confusione.

Plastino: Var non mi piace, si perde più tempo e polemiche aumentanoIl giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte commentando le vicende di casa Napoli. Ma si parte come sempre dalla questione arbitrale che ormai da tempo tiene banco dopo ... tuttonapoli.net

Napoli, non perde tempo: contatti presi con l’UdineseNel mirino del Napoli da diverso tempo c’è Solet, attuale difensore dell’Udinese. Il calciatore ha un contratto con la squadra friulana con scadenza 30 Giugno 2027. Secondo alcune voci, i dirigenti ... dailynews24.it

È morta la balenottera entrata nei giorni scorsi nel porto di #Napoli. L’annuncio è arrivato oggi, 28 febbraio. Il giovane cetaceo, lungo circa otto metri, era stato avvistato davanti al Molo Beverello. Restano da chiarire le cause del decesso: possibili accertamenti - facebook.com facebook

Napoli, controlli nei locali “in” di Chiaia: sanzionata una notissima pizzeria x.com