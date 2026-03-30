In Toscana si diffonde la tendenza di visitare campi di tulipani aperti al pubblico, dove è possibile passeggiare tra i filari e raccogliere i fiori da portare via. La pratica, già diffusa nel Nord Italia, si sta ampliando anche in altre aree della regione, attirando sempre più visitatori interessati a vivere un’esperienza tra i colori dei campi fatenza.

Firenze, 30 marzo 2026 - Campi colorati, passeggiate tra i filari e la possibilità di raccogliere i fiori da portare a casa: anche in Toscana si consolida la moda dei tulipani “u-pick”, già diffusa nel Nord Italia. Il meccanismo è semplice, si paga un ingresso (di solito un'offerta libera o una cifra a fiore) e si possono cogliere direttamente i tulipani, vivendo un’esperienza immersiva che unisce natura e social. Negli ultimi anni il format si è diffuso anche sul territorio toscano grazie all’organizzazione Wander and Pick, che tra marzo e aprile allestisce veri e propri giardini temporanei con centinaia di migliaia di bulbi. Scandicci e Sesto Fiorentino, i poli principali nell’area fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tulipani da raccogliere: cresce la moda dei campi in parchi e città, ecco dove andare

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