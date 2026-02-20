Abusivi nella casa al mare minacciati i proprietari | Ve ne dovete andare

A Civitanova, i proprietari di una casa al mare sono stati minacciati dai ladri che occupano l’immobile da mesi senza permesso. I malviventi, entrati di notte, hanno costretto gli anziani a lasciare il loro stabile, minacciandoli di violenza se avessero cercato di rientrare. La coppia ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla situazione. La casa rimane sotto assedio dei criminali, creando un clima di paura tra i residenti della zona. La vicenda continua a suscitare preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

Civitanova, 20 febbraio 2026 – Occupano abusivamente da mesi la casa al mare, a Civitanova, di una coppia di anziani. E, con atteggiamenti violenti e minacciosi, non permettono ai proprietari neanche di entrare nel condominio. I carabinieri della stazione di Caldarola, a seguito della dettagliata querela sporta dai due coniugi residenti a Serrapetrona, hanno denunciato alla procura tre persone, già note alle forze dell’ordine: due abruzzesi, ovvero una 19enne di Casoli e una 42enne di Chieti e un 47enne civitanovese. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la vicenda, iniziata lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

