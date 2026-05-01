Nelle ore di educazione fisica, la pallavolo è l’unica disciplina praticata, dato che il sistema scolastico offre poche alternative. La mancanza di varietà limita le opportunità di apprendimento e di sviluppo di diverse abilità sportive tra gli studenti. La presenza di questa disciplina in classe si mantiene stabile, nonostante le criticità che caratterizzano l’offerta complessiva dell’educazione fisica nelle scuole.

Fra i tanti motivi delle straordinarie affermazioni internazionali c’è l’elemento più carente del sistema Italia, e cioè la scuola. Per diversi motivi, il volley è l’unico sport da palestra che viene insegnato nelle striminzite ore di educazione fisica degli istituti superiori: e questo ha contribuito ad allargare la base fino ai numeri imponenti di oggi, su cui si sono inseriti tanti interventi tecnici e organizzativi di successo. Figuratevi quale enorme potenziale avrebbero tante altre discipline se la cultura sportiva avesse nelle scuole il posto che si merita, anche per i suoi enormi impatti con la salute pubblica (e il Pil). Tanto più ora che l’attività sportiva è entrata nella Costituzione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Se nelle nostre ore di educazione fisica non si insegnasse solo la pallavolo...

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Si parla di: Mattarella: educare alla memoria per formare cittadini consapevoli, capaci di rinnovare i valori che ispirano la nostra convivenza civile. Pacifico (Anief): È bene che ogni scuola lo ricordi ogni giorno ai propri alunni; Dl sicurezza: Lupi (Nm), testo va approvato, nodo su avvocatura sara' corretto.

Se nelle nostre ore di educazione fisica non si insegnasse solo la pallavolo...L’unica disciplina praticata nel carente sistema scolastico va alla grande, figurarsi se ne insegnassimo altre in un sistema fondato su volontariato e gruppi militari ... msn.com