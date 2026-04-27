Conte un papa straniero solo se le nostre comunità ci sfiduciassero

Durante un intervento, un rappresentante del centrosinistra ha affermato che un papa straniero sarebbe solo un problema se le comunità italiane perdessero fiducia. Ha anche commentato sul fatto che i leader delle forze progressiste attuali non si considerano adeguati o non sono ritenuti tali dalle loro comunità di riferimento, sottolineando una distanza tra i governanti e i cittadini.

"Il fatto del federatore" del centrosinistra "da cosa nasce? Dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non si ritengano idonei o non lo siano ritenuti dalle rispettive comunità. Se questo dovesse accadere, se le comunità ci sfiduciano, cercheremo in giro qualche papa straniero. Se c'è sfiducia è ovvio che dobbiamo orientarci diversamente". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a 24 Mattino su Radio 24.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conte, un papa straniero solo se le nostre comunità ci sfiduciassero Notizie correlate Silvia Salis da Fazio, il gelo di Conte: "Quando si parla di Papa Straniero""Il fatto del federatore nasce dal fatto che i soggetti che in questo momento guidano le varie forze progressiste non siano ritenuti idonei dalle... Trump attacca il Papa Leone: “È solo un debole, mi deve solo ringraziare se sta al Vaticano”Uno scontro che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile prende forma nelle parole durissime del presidente degli Stati Uniti contro il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conte, un papa straniero solo se le nostre comunità ci sfiduciassero; Così 30 anni fa ha vinto l’Ulivo. Serve una nuova Canzone popolare; Il muro che il centrosinistra deve rompere; UN ENIGMA (ANCHE POLITICO) - Lo Straniero. Conte, un papa straniero solo se le nostre comunità ci sfiduciasseroAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it VISTO DA SINISTRA | Come mai al Pd non interessa vincere nel 2027?Il Pd appare in balia dell'iniziativa di Conte. Fervono i dibattiti sulla leadership e su un Papa straniero in grado di guidare la coalizione La risposta varia a seconda dell’esponente a cui viene ... ilsussidiario.net Cosa dirà adesso Giuseppe Conte Che il suo Superbonus sia stato un disastro economico, impedendo all’Italia di riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, non è una fantasia del Governo, ma una triste realtà confermata anche dall’economista Carlo Cot x.com Lukaku e la dura replica via social a due giorni dalle parole di Conte: "Proteggere la tua pace è…" - facebook.com facebook