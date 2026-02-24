Palestra inagibile a San Martino lezioni di educazione fisica a Viterbo | 20mila euro per la navetta

Una palestra chiusa a San Martino al Cimino causa lavori di ristrutturazione, costringendo gli studenti dell’istituto comprensivo Canevari a spostarsi a Viterbo per le lezioni di educazione fisica. La scuola ha destinato 20 mila euro per il noleggio di una navetta che trasporta gli alunni. La decisione permette agli studenti di continuare le attività sportive, anche se la palestra rimane temporaneamente fuori uso. La situazione resta in fase di gestione.

Le lezioni di educazione fisica per gli studenti della scuola Alberto Manzi di San Martino al Cimino, facente capo all'istituto comprensivo Canevari, potranno riprendere. La palestra scolastica era stata infatti dichiarata temporaneamente inagibile a causa di accertate condizioni tecniche che la rendono non idonea all'uso. Palazzo dei Priori ha individuato come alternativa la palestra della parrocchia del Murialdo, situata in via Caduti IX Stormo. La distanza tra le due strutture ha però fatto scattare l'allarme logistico, poiché la lontananza avrebbe potuto creare oggettivi impedimenti.

