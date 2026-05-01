Se l’Italia dà il meglio soltanto in emergenza

L’Italia è spesso vista come un paese che si esprime al massimo in situazioni di emergenza. È il paese europeo più soggetto a terremoti e a eventi franosi, con molte aree a rischio e vulnerabili. Quando si verificano disastri naturali o crisi improvvise, si registra un aumento di interventi e di mobilitazione tra i vari enti coinvolti. La capacità di risposta viene messa alla prova in queste circostanze.

ITALIA. Si dice che l’Italia dia il meglio di sé quando si trova con le spalle al muro. Siamo il Paese d’Europa più franoso, più soggetto a terremoti. Eppure nessun governo ha attuato (progettato magari sì) un piano organico di salvaguardia della nostra bella Italia. Di regola aspettiamo un nuovo rovinoso cedimento franoso o una scossa di terreno per risvegliare, allora sì, un generoso sentimento di solidarietà. In quel frangente, corriamo a soccorrere gli sfortunati concittadini, salvo poi lasciare puntualmente inevasi i proponimenti espressi nel momento dell’emergenza. Questa premessa serve a paragonare quel che si verifica periodicamente nel settore della salvaguardia ambientale alle circostanze emergenziali della vita politica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Se l’Italia dà il meglio soltanto in emergenza SALVO il SIVIGLIA con la TATTICA di JURIC | Carriera FM26 #1 Notizie correlate "Nei momenti difficili l'Italia dà il meglio di sé". Meloni celebra il made in Italy"Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l'Italia la nazione... La musica e le moto. Pesaro mette in mostra il meglio di sé per il Fai: "Visite da mezza Italia"C’è chi arriva da Napoli con la famiglia, chi viene da Roma in solitaria e chi ha deciso di fare un viaggio in moto per raggiungere Pesaro partendo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Se l’Italia dÀ il meglio soltanto in emergenza; L'OCSE all'Italia: Avanti con le riforme. E sull'energia: Più rinnovabili meglio di meno accise; Giorgetti: Se stime confermate Italia fuori da procedura nel 2027; ATP di Roma e WTA • Internazionali Italia di Tennis: vittorie italiani, migliori risultati e precedenti. Se l’Italia dÀ il meglio soltanto in emergenzaSi dice che l’Italia dia il meglio di sé quando si trova con le spalle al muro. Siamo il Paese d’Europa più franoso, più soggetto a terremoti. Eppure nessun governo ha attuato (progettato magari sì) u ... ecodibergamo.it Meloni Nei momenti difficili l’Italia dà il meglio di sèROMA (ITALPRESS) – Oggi celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l’Italia la nazione dell’ingegno, della creatività, della ... lagazzettadelmezzogiorno.it L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, luc - facebook.com facebook Lewandowski in Italia Di Natale non ha dubbi: "In Serie A segnerebbe per altre due stagioni giocando con la sigaretta in bocca" x.com