scuola il caso prato stranieri e insegnanti i grandi temi irrisolti ora servono risposte

In una scuola di Prato, si evidenzia la presenza di un dizionario italiano-cinese poggiato sulla cattedra, simbolo di un confronto tra due lingue e culture. La questione riguarda la gestione del personale insegnante e la presenza di studenti stranieri, temi ancora senza risposte definitive. La situazione mette in luce le difficoltà di adattare il sistema scolastico alle nuove esigenze di integrazione e formazione.

C’è un’immagine che racconta più di tante analisi: un dizionario italiano-cinese appoggiato sulla cattedra, pronto all’uso. Succedeva già nel 2015, all’istituto Marco Polo. Non un gesto simbolico, ma uno strumento concreto per far parlare bambini che non avevano parole in comune. Da qui si può partire per capire perché Prato sia, da anni, un laboratorio nazionale sull’integrazione scolastica. Una città che ha saputo anticipare i tempi. Negli anni Settanta e Ottanta, con l’intuizione degli assessori Liliana Rossi e Anna Fondi, Prato è stata tra le prime realtà italiane a investire negli asili nido e nelle scuole materne. Strutture pensate per sostenere il lavoro femminile e, insieme, per garantire ai bambini tempo lungo e almeno un pasto completo al giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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