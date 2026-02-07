Beko il tempo stringe Boldrini tra i lavoratori | Ora servono risposte

I lavoratori di Beko aspettano risposte chiare sul futuro dello stabilimento. I sindacati hanno incontrato ieri l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che si è fermata tra di loro in un momento di grande preoccupazione. La domanda più importante resta: quando arriveranno le mosse concrete per rilanciare il sito? Il tempo stringe, e i lavoratori vogliono sapere subito quali passi si intendono compiere.

"Quali sono i tempi per il rilancio del sito Beko?". Questo l'interrogativo alla base dell'incontro organizzato dai sindacati ieri in saletta dei Mutilati con l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, da sempre vicina ai lavoratori di viale Toselli. La parlamentare del Pd, accolta dalla capogruppo Dem in Consiglio comunale Anna Ferretti e dall'ex consigliera regionale Anna Paris, ha parlato chiaro: "Guai a fare scendere il silenzio sulla vertenza. Oggi mi è stato chiesto un incontro per fare il punto della situazione e capire come andare avanti – le parole di Boldrini –. Mi pare che al momento ci sia uno stallo al ministero dopo gli impegni presi.

