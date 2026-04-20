Basta cerimonie e pacche sulle spalle Ora servono risposte

Dopo l'episodio di violenza davanti al teatro Valli, le autorità chiedono azioni concrete e risposte rapide. La rissa, che si è verificata senza preavviso, ha causato tensioni e preoccupazioni tra i residenti. Nessun intervento di routine o dichiarazioni formali sono stati fatti prima dello scontro. La situazione mette in evidenza le criticità di un territorio che si trova ad affrontare problemi di ordine pubblico senza attendere i tempi della burocrazia.

"Non c’è stato nemmeno il tempo per i convenevoli. La maxi rissa esplosa davanti al Valli è il violento “biglietto da visita” di un territorio che non aspetta i tempi della burocrazia". La segreteria nazionale del Sim Carabinieri rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo Prefetto Salvatore Angieri, ma lo fa con un monito chiaro: "non c’è più spazio per le cerimonie, la città è in emergenza. L’episodio della scorsa notte è l’ennesima conferma di una criticità che denunciamo da tempo. Un avvicendamento al vertice deve essere un segnale di riscossa, non un semplice cambio di firma. Guardiamo con attenzione a questa “aria di novità”, ma siamo realisti: la sicurezza non si fa coi saluti istituzionali, ma col controllo del territorio e la tutela di chi lo garantisce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta cerimonie e pacche sulle spalle. Ora servono risposte" Notizie correlate "Basta vite precarie", blitz dentro agli Uffizi: "Incassi milionari sulle nostre spalle, dateci risposte" / FOTO - VIDEOBlitz di Pasqua dei precari nelle gallerie degli Uffizi, ieri, 5 aprile 2026, giorno di Pasqua. "Oltretorrente, basta narrazioni di comodo: servono risposte, non poesie"«L’immagine che viene data dell’Oltretorrente è distorta e offensiva per chi lo vive ogni giorno.