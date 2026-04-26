PNRR avviso per gli ITS Academy | manifestazioni di interesse entro il 12 maggio per i nuovi percorsi formativi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato sulla piattaforma “Scuola Futura” un avviso rivolto agli ITS Academy. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il 12 maggio per l’avvio di nuovi percorsi formativi. L’iniziativa fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e riguarda la creazione di programmi di formazione specifici. La procedura è aperta a enti e istituzioni interessate a partecipare.