Il ministero sta valutando nuove strategie dopo aver concluso i percorsi specialistici. La discussione riguarda le possibilità di adattare le prospettive di formazione e aggiornamento nel settore sanitario. Al centro delle analisi ci sono le modalità di miglioramento delle competenze professionali e le eventuali modifiche ai programmi di specializzazione. La riflessione si sviluppa in un momento di confronto tra le istituzioni e gli operatori del settore.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute ) - "Stiamo vivendo un periodo in cui il ministero riflette sui percorsi formativi specialistici in area medica e si sta discutendo sulla possibilità di riformare gli stessi anche in accordo con il ministero della Salute, ma quello che stiamo cercando di capire è come produrre competenze specifiche; ciò significa adeguarsi nel prossimo futuro a costruire percorsi formativi adeguati". Così Massimo Miscusi, direttore generale per le Specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria del ministero dell'Università e della Ricerca, al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso da FedEmo a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Miscusi (Mur): "Verso nuovi percorsi post-specialistici"

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