Intorno al 1960, la fotografia industriale inizia a perdere importanza e viene progressivamente abbandonata. In quel periodo, i fotografi tedeschi Bernd e Hilla Becher avviano le loro serie di immagini, concentrandosi su strutture e edifici industriali. Le loro fotografie si distinguono per uno stile che mette in evidenza le caratteristiche formali e strutturali di questi soggetti, spesso rappresentandoli in modo seriale e sistematico.

Attorno al 1960 inizia il declino della fotografia industriale e sempre attorno all’inizio del decennio i fotografi tedeschi Bernd e Hilla Becher, inaugurano le loro serie fotografiche che testimoniano questo fenomeno. E lo fanno con un metodo poi premiato alla Biennale Arte di Venezia del 1990, dove viene loro riconosciuto il Leone d’oro per la scultura. Il motivo è semplice e complesso: gli stessi Becher, attivi per 50 anni, definirono i loro soggetti – dalle torri idriche a quelle di estrazione, dai gasometri ai bunker per il carbone e fino ai silos per i cereali – come ’ sculture anonime ’. Si intitola così il loro più celebre volume che immortala questo paesaggio industriale, in mostra fino al 27 settembre alla Fondazione Mast di Bologna nell’esposizione ’Bernd & Hilla Becher.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Sculture anonime’. La fotografia industriale di Bernd e Hilla Becher

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