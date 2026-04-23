Nel 1990, la coppia di fotografi tedeschi ha ricevuto il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, questa volta per una scultura. I Becher sono noti per i loro scatti di strutture industriali come gasometri e bunker, spesso in ambienti europei. Le loro fotografie sono state al centro di numerose esposizioni e analisi, contribuendo a definire un approccio documentaristico nel mondo dell’arte visiva.

Nel 1990 Bernd e Hilla Becher, coppia di fotografi tedeschi, ricevettero il Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, per la scultura, però. Fu un riconoscimento che aprì una grande riflessione sullo status dell’arte contemporanea, in particolare per quanto riguarda i confini tra fotografia e scultura, che da allora sono state considerate come media interagenti. Oggi, camminando lungo l’allestimento espositivo Bernd & Hilla Becher. History of a Method nel giorno dell’inaugurazione alla Fondazione Mast, un certo paradigma ci può sembrare acquisito, ma allora, quelle fotografie in bianco e nero di torri d’estrazione, gasometri, torri idriche o di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bernd & Hilla Becher. Fra gasometri e bunker nell’Europa industriale

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