Allo stadio San Siro, l’Inter ha festeggiato lo Scudetto con una vittoria netta contro il Cagliari, grazie ai gol dei giocatori più rappresentativi. La partita ha visto anche numeri da record e ha rappresentato un momento di riscatto per alcuni calciatori dopo le delusioni mondiali. L’Inter si avvicina così al doppio traguardo tra Campionato e Coppa Italia, consolidando la propria posizione in questa stagione.

Inter News 24 Inter, la squadra di Chivu vede il “double” tra Campionato e Coppa Italia mentre i singoli riscattano le delusioni mondiali. È un clima di festa assoluta quello che si respira a San Siro dopo il netto 3-0 rifilato al Cagliari. Il Meazza si è trasformato in una bolgia di gioia e cori che profumano di titolo tricolore, anche se il tecnico Cristian Chivu preferisce mantenere un profilo basso e non pronunciare ancora la parola magica. Questa Inter si sta dimostrando una vera e propria macchina da gol, capace di segnare 11 reti negli ultimi 270 minuti, con una propensione incredibile a colpire nei secondi tempi. La sosta sembra aver rigenerato il gruppo, restituendo all’allenatore rumeno elementi chiave al top della forma.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, festa Scudetto a San Siro: travolto il Cagliari con i gol dei big e numeri da record

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