San Siro si prepara a celebrare la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. La tifoseria si riunisce in vista della consegna dei premi ai giocatori, che hanno contribuito alla conquista del titolo. L’impianto si accende di entusiasmo mentre si organizzano le ultime fasi di un evento che coinvolge i campioni nerazzurri e i loro sostenitori.

Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi» Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Yildiz Juve, parla Causio: «Con Spalletti potrà avvicinarsi a Kvara e Olise! Zhegrova? Non è un giocatore su cui punterei in futuro» Infortunati Bologna, Italiano può sorridere! Jonathan Rowe è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le ultime sui rossoblù Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scudetto Inter, San Siro si prepara alla festa: i nerazzurri pronti a distribuire i premi ai suoi campioni

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