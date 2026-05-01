Scudetto Inter cosa serve per festeggiarlo già a San Siro? Ecco le possibili combinazioni

L'Inter ha ancora possibilità di conquistare lo scudetto prima di affrontare la partita con il Parma. La vittoria o i risultati di alcune squadre concorrenti potrebbero consentire ai nerazzurri di festeggiare già prima di scendere in campo. Sono state delineate diverse combinazioni di risultati che potrebbero portare all'assegnazione anticipata del titolo di campione d'Italia. La situazione resta da definire in base agli esiti delle prossime partite e agli scontri diretti tra le rivali.

Inter News 24 Scudetto Inter, i nerazzurri possono festeggiare prima ancora di giocare con il Parma? Le possibili combinazioni. Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano solo 360 minuti al termine della Serie A e l’Inter vede il traguardo dello scudetto a un passo. Con un vantaggio rassicurante di 10 punti sul Napoli e 12 sul Milan, alla squadra di Cristian Chivu basterebbe una vittoria domenica sera contro il Parma per far esplodere la gioia dei tifosi e dare il via alla classica invasione in piazza Duomo. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il verdetto è ormai «a un tiro di schioppo» e il 21° scudetto della storia nerazzurra potrebbe essere cucito sulle maglie già in questo primo weekend di maggio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, cosa serve per festeggiarlo già a San Siro? Ecco le possibili combinazioni Notizie correlate Leggi anche: Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend: tutte le combinazioni Ecco come il Milan può soffiare lo scudetto all'Inter: tutte le combinazioniDue vittorie su due nel derby per la banda Allegri, contro la logica che, almeno in campionato, sembrava aver già assegnato lo scudetto all’Inter. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioni; Quando l'Inter può diventare campione d’Italia: tutti i calcoli e gli scenari possibili sullo scudetto dopo la vittoria del Napoli; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…. Inter campione d'Italia contro il Parma se: cosa serve per vincere lo Scudetto, tutte le combinazioniL'Inter ha pareggiato a Torino, ma lo Scudetto rimane a un passo: cosa serve ai nerazzurri per diventare campioni domenica 3 maggio contro il Parma e tenere a distanza chi insegue. goal.com Inter, scudetto a un passo: può vincerlo sul divano, ma quando? Tutte le combinazioniL'Inter può conquistare il 21° scudetto già sul divano, ma non domani: anche in caso di ko del Napoli a Como mancherebbe l'aritmetica. Ma se domenica il Milan non vincesse in casa del Sassuolo, sarebb ... corriere.it Inter, scudetto a un passo: può vincerlo sul divano, ma quando Tutte le combinazioni x.com Il destino di Chivu: lo scudetto con l'Inter passa dal Parma - https://sportparma.com/p=220724 - facebook.com facebook