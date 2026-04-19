Inter lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend | tutte le combinazioni

L’Inter si avvicina a poter conquistare il suo 21esimo scudetto, con possibilità di festeggiarlo già nel prossimo fine settimana. A meno di imprevisti, la squadra potrebbe ufficializzare il titolo nel prossimo turno di campionato, portando a casa il secondo scudetto in tre anni. Le combinazioni di risultati e punti necessari sono già state calcolate e analizzate dagli addetti ai lavori.

Non più “se”, ma “quando”. Salvo catastrofi, l’Inter prepara già la festa per il 21esimo scudetto della storia, il secondo negli ultimi tre anni. La formazione nerazzurra è a +12 sul secondo posto quando mancano cinque giornate alla fine del campionato e quindi 15 punti a disposizione. Già la vittoria di Como (con il +9 sul Napoli che aveva pareggiato a Parma) avevano quasi chiuso ogni discorso. Poi la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta degli azzurri in casa contro la Lazio ha reso ancora più complicata la situazione per la squadra di Antonio Conte, che ora ha probabilmente detto addio ai sogni scudetto. Adesso all’Inter basteranno...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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