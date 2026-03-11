Ecco come il Milan può soffiare lo scudetto all' Inter | tutte le combinazioni

Il Milan ha ottenuto due vittorie consecutive nel derby contro l’Inter, sfidando le previsioni che davano quasi certo il titolo ai nerazzurri. La squadra di Allegri ha dimostrato di poter competere fino in fondo, portando avanti una serie di risultati che potrebbero influenzare la corsa allo scudetto. Le combinazioni di classifica e le prossime partite rimangono determinanti per il finale di stagione.

Due vittorie su due nel derby per la banda Allegri, contro la logica che, almeno in campionato, sembrava aver già assegnato lo scudetto all’Inter. Ora, invece, restano dieci giornate da giocare, sette punti di vantaggio per i nerazzurri e il vantaggio di non giocare in Europa eliminato dall’implosione contro il Bodo Glimt. Il vantaggio è importante ma in passato si sono visti finali di stagione ancora più pirotecnici ma la partita che i tifosi dell’Inter hanno segnato in nero sul calendario è l’ultima, una trasferta da brividi al Dall’Ara, che negli ultimi anni non ha portato che delusioni al popolo nerazzurro. Vediamo, quindi, i rispettivi percorsi delle milanesi e quali sono le partite da non fallire assolutamente per portarsi a casa l’ agognato scudetto numero 20 o 21. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

