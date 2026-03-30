Usa scopre che l’ex marito e il nuovo fidanzato sono amici e si frequentano va alla festa e spara ma ferisce terzo uomo

Da fanpage.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna dell'Ohio, dopo aver appreso che il suo ex marito e il nuovo fidanzato si frequentavano come amici, si è recata a una festa dove erano presenti. Durante l’evento, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendo un terzo uomo. La polizia ha intervenuto sul posto, e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una donna dell'Ohio, infuriata dopo aver scoperto che il marito da cui era separata e il suo nuovo fidanzato si frequentavano come amici, si è presentata alla festa dove i due si trovavano e ha sparato colpendo però un terzo uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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