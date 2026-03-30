Usa scopre che l’ex marito e il nuovo fidanzato sono amici e si frequentano va alla festa e spara ma ferisce terzo uomo

Una donna dell'Ohio, dopo aver appreso che il suo ex marito e il nuovo fidanzato si frequentavano come amici, si è recata a una festa dove erano presenti. Durante l’evento, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, ferendo un terzo uomo. La polizia ha intervenuto sul posto, e sono in corso le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una donna dell'Ohio, infuriata dopo aver scoperto che il marito da cui era separata e il suo nuovo fidanzato si frequentavano come amici, si è presentata alla festa dove i due si trovavano e ha sparato colpendo però un terzo uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Parma, va in ospedale a trovare il marito e scopre che è morto il giorno prima: riaperte le indaginiUna donna si è recata in ospedale per una visita al marito ricoverato e ha trovato il letto vuoto. Va a trovare il marito in ospedale e scopre che è morto il giorno prima: riaperto il casoReggio Emilia, 24 febbraio 2026 – Un trauma inimmaginabile, seguito da una battaglia legale che ora segna un importante punto di svolta. Cheated by Ex, She Mad Marry a Cold CEO She Just Met-He Hate Women but Spoils Only Her! Approfondimenti e contenuti su Usa scopre che l'ex marito e il nuovo... Discussioni sull' argomento Guerra in Iran e l’Europa paga dazio; Un conto da 1.200 miliardi €: l’impatto delle emissioni USA sull’UE; Dietrofront negli Usa: la tv tradizionale è di nuovo prima rispetto allo streaming; Private credit: non fare di tutt’erba un fascio. Usa: poliziotto scopre un cane che si allena allo skateboardMentre lottano per fermare il crimine, i poliziotti statunitensi si imbattono anche in esilaranti siparietti messi in atto dai personaggi più insoliti. Gli animali, in alcuni casi, si rendono ... 105.net ANCHE LIBRIZZI VERSO GLI USA Dopo Assui, la Openjobmetis Varese potrebbe perdere anche il suo capitano. Matteo Librizzi starebbe infatti valutando diverse proposte arrivate dagli USA per la prossima stagione. La situazione: https://www.pianeta - facebook.com facebook Riconoscere chi usa l’AI per scrivere non è però per niente facile e anzi spesso è impossibile. Esistono trucchi e siti che possono dare qualche indizio, ma è molto facile sbagliarsi x.com