Netflix ha annunciato ufficialmente il cast della nuova serie live-action di Scooby-Doo, uno dei progetti più attesi degli ultimi mesi. La produzione, basata sui personaggi della storica serie animata, vedrà protagonisti attori e attrici di diverse provenienze che interpreteranno i membri della Mystery Machine. La notizia arriva mentre si avvicina la data di inizio delle riprese, con l’obiettivo di portare sullo schermo un prodotto fedele all’originale.

Netflix ha svelato oggi il cast principale di uno dei progetti più chiacchierati dell’ultimo anno: la serie live-action dedicata a Scooby-Doo. Dopo l’indiscrezione che vedeva Mckenna Grace (Scream 7) già a bordo nel ruolo di Daphne, la piattaforma streaming ha confermato i volti che completeranno la celebre Mystery Incorporated in questa nuova veste prodotta da Warner Bros. Television. Come riportato dal The Hollywood Reporter, ad affiancare la Grace troveremo Maxwell Jenkins (Lost in Space, Reacher) nei panni di Fred, Abby Ryder Fortson (Ant-Man) nel ruolo della pragmatica Velma e Tanner Hagen in quello dell’inseparabile Shaggy. La serie, affidata agli showrunner Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, vede tra i produttori esecutivi anche il “re” della serialità Greg Berlanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scooby-Doo, la Mystery Machine scalda i motori: Netflix annuncia il cast della serie live-action

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